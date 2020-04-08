В России разработали защищённый от коронавируса бронеавтомобиль

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на пресс-службу производителя бронеавтомобилей — «Военно-промышленной компании» (ВПК). Новый «Тигр» оснащён фильтро-вентиляционной установкой, которая способна защитить экипаж даже от ядовитых химических веществ в воздухе. Она может обеспечить безопасное передвижение и в районах с опасной эпидемиологической обстановкой.

Таким образом модифицированный «Тигр» становится самым безопасным транспортным средством в условиях пандемии коронавируса. Есть ли в нём ещё какие-нибудь изменения, не сообщается.

Напомним, «Тигр» является многоцелевым бронеавтомобилем. Он применяется в основном для разведки, в том числе радиационной, химической и биологической, а также для сопровождения колонн.