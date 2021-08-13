В России разработан способ ранней диагностики болезней мозга

Руководитель проекта Михаил Угрюмов рассказал об особенностях разработки. При этом он заметил такую тенденцию: тяжёлые заболевания, связанные с головным мозгом, возникают сейчас даже у людей молодого возраста.

Сейчас есть один способ диагностики таких болезней за 5-10 лет до появления симптомов - позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Но стоит такая процедура более 90 тысяч рублей (в России) и ещё больше - за рубежом. Более того, в России нет условий для осуществления такого обследования, отметил Михаил. Специальные маркеры, указывающие на появления в будущем у человека названных болезней, тоже ещё не обнаружены.