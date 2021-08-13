В России разработан способ ранней диагностики болезней мозга

В России разработан способ ранней диагностики болезней мозгаВ том числе заболеваний Паркинсона и Альцгеймера
Руководитель проекта Михаил Угрюмов рассказал об особенностях разработки. При этом он заметил такую тенденцию: тяжёлые заболевания, связанные с головным мозгом, возникают сейчас даже у людей молодого возраста.
Сейчас есть один способ диагностики таких болезней за 5-10 лет до появления симптомов - позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Но стоит такая процедура более 90 тысяч рублей (в России) и ещё больше - за рубежом. Более того, в России нет условий для осуществления такого обследования, отметил Михаил. Специальные маркеры, указывающие на появления в будущем у человека названных болезней, тоже ещё не обнаружены.
Российские исследователи придумали новый способ - проведение провокационного теста. Такое уже применяется для раннего выявления хронических болезней: например, пациенту вводят повышенное количество глюкозы и наблюдают, насколько быстро уровень сахара приходит в норму. То же самое делается и для диагностики болезни Паркинсона: в организме искусственно уменьшается выработка дофамина с помощью приёма ингибитора. Если вероятность развития болезни у человека есть, то появятся характерные симптомы: к примеру, дрожание рук.
Также учёный убеждён, что такой тест будет абсолютно безвредным для человеческого организма. После процедуры ингибитор выводится из организма - без остатка.
Сейчас исследования нового метода на последней стадии. В дальнейшем планируется уже переходить к клиническим испытаниям.