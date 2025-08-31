В России разработана технология управления несколькими FPV-дронами разом

Опубликовано 31 августа 2025, 22:251 мин.
В России разработана технология управления несколькими FPV-дронами разомОдним оператором
В зоне СВО начали использовать новую технологию, которая позволяет одному оператору управлять сразу несколькими FPV-дронами, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
© Ferra.ru
Система работает на дронах «Бумеранг-10»: искусственный интеллект позволяет оператору переключаться с одного дрона на другой, а сами аппараты летают в режиме круиз-контроля — медленно и экономно расходуют батарею. Если одновременно работают несколько операторов, эффективность их работы увеличивается в несколько раз.
По словам специалиста, в боевой апробации участвовали лучшие операторы, которые были приятно удивлены технологией. Также отмечено, что теперь подготовка нового оператора FPV-дрона занимает минимальное время — дроном может управлять практически любой человек, независимо от специальности.