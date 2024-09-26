В России разработают фантастическую RPG в космическом сеттинге

Студия Ninsar Games из Санкт-Петербурга анонсировала новую тактическую ролевую игру под названием Saturn. Уже доступны страницы проекта на Steam и VK Play, где можно посмотреть трейлер и скриншоты.

Игра перенесёт вас в 2062 год, когда человечество начинает осваивать Солнечную систему благодаря технологии «Отражение», позволяющей управлять роботами через спутники квантовой связи. Исследователи на спутниках Сатурна изучают артефакты неизвестной цивилизации, но случайная ошибка приводит к активации инопланетной защитной системы, угрожая не только экспедиции, но и всей цивилизации Земли.

В Saturn игроки возьмут на себя роль оператора системы «Отражение», который должен сражаться с врагами, искать союзников и раскрывать тайны подземного города, связанные с инопланетными артефактами. Чтобы предотвратить катастрофу, игроку предстоит решить множество загадок. О дате выхода игры пока ничего не известно.