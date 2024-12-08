В России разработают фентези-игру по мотивам славянских сказок

В России создают игру «Дети берёзы», в которой славянские мифы и сказки покажут с необычного ракурса. Вместо привычных персонажей вроде Бабы-яги и Соловья-разбойника главными элементами станут мрачный оживший лес и его властелин Кощей. По словам разработчиков, это не просто очередной платформер, а попытка создать старорусское тёмное фэнтези, вдохновлённое такими хитами, как Sekiro и Nine Sols. Эксперты считают, что такая переосмысленная подача может заинтересовать геймеров, уставших от типичных «лубочных» интерпретаций.

Проект разрабатывает студенческая команда Uvuik Smoniti, объединившая 12 человек из разных вузов, включая МИРЭА, ВШЭ и финский университет WinNova. Идея возникла летом 2024 года, а уже к концу года команда подготовила играбельный прототип. Руководитель проекта Степан Кузнецов отметил, что их цель — создать уникальную игру с глубоким сюжетом. По задумке, главный герой, оставленный умирать в проклятом лесу, возвращается, чтобы найти ответы и бросить вызов Кощею, который управляет этим местом.

Игра выполнена в жанре «метроидвания» с пиксельной графикой в стиле 90-х. Эксперты отмечают, что славянская культура органично вписывается в такой формат, предлагая интересный дизайн уровней и нелинейный сюжет. Михаил Лисецкий из «Стримфеста» считает, что игра имеет все шансы занять свою нишу, особенно если авторы добавят геймплейные фишки, схожие с Dark Souls. Но, как отметил эксперт Олег Доброштан, для успеха проекту необходим грамотный маркетинг и опытный издатель, иначе он рискует остаться незамеченным.