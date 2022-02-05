В России разработают гибридные двигатели для перспективной авиации

Отмечается, что в связи с будущими разработками 5 февраля стартовали лётные испытания проекта в сфере гибридных авиационных установок, — летающей лаборатории Як-40ЛЛ. Результатом должен стать потенциал для разработки линейки электрических силовых и гибридно-силовых установок для перспективной авиации, в том числе конвертопланов и аэротакси. По сообщениям, будут разрабатываться самолёты вместимостью от 1 до 100 человек.

Кроме этого, ЦИАМ разрабатывает полностью электрические двигатели для лёгких и сверхлёгких самолётов. Двигатели уже были продемонстрированы на летающей лаборатории «Сигма 4Э» с электродвигателем мощностью 80 киловатт и литий-ионными аккумуляторами.