В России разработают игру про Кощея Бессмертного

Студенты Томского политехнического университета работают над созданием компьютерной игры, в основе которой лежат сюжеты славянской мифологии. По информации университета, автором идеи стал студент Вячеслав Тарасенко, задумавший проект два года назад. Он решил сделать главным героем не известных всем богатырей вроде Ильи Муромца, а менее популярных персонажей славянских сказаний.

Одним из центральных героев игры станет Кощей Бессмертный, но не в привычной роли злодея, а как нейтральный персонаж с интересной историей. Тарасенко намерен показать Кощея с новой стороны и раскрыть его внутренний мир, чтобы игроки увидели его глубже, чем в классических мифах. Этот выбор призван добавить уникальности и неожиданности в повествование.

Сюжет игры предполагает, что Кощей объединяется с волхвами, чтобы противостоять темным силам, вторгшимся в реальный мир из загробного царства. По словам Тарасенко, игра позволит погрузиться в атмосферу славянской культуры и мифов, раскрывая богатство персонажей и создавая связь между старинными легендами и современными темами.