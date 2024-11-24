В России разработают игру, вдохновлённую мифами Ктулху

Команда Isaac James Studio, работающая в пяти российских городах, разрабатывает игру «Father of Cthulhu» («Отец Ктулху»), которая вдохновлена советской настольной игрой «Морской бой». В проекте, по словам руководителя студии Владислава Медялиса, локации представляют собой затопленные поселения, разделённые на квадратные поля, где игрокам предстоит искать босса, Чудовище, которое блокирует выход. Каждая клетка скрыта туманом, и цель игрока — рассеивать его с помощью детекторов, сталкиваясь с препятствиями, которые вызывают действия со случайным результатом.

Игра объединяет элементы из разных жанров, включая пошаговую тактическую стратегию и риск из игры «Сапёр». Гейм-директор проекта пояснил, что игра позволяет игрокам воздействовать на вероятность получения урона с помощью механики кубиков. Несмотря на вдохновение культовыми играми, разработчики решили не углубляться в тему Ктулху, а больше сосредоточились на псевдонаучной фантастике и инопланетных существах. В разработке участвуют выпускники престижных вузов, и игра будет доступна в 2025 году на платформе VK Play, а позже и на Steam.

Однако эксперты высказывают обеспокоенность избыточностью игровых механик. Максим Залилов, преподаватель киберспорта в «Синергии», отметил, что большое количество разнообразных элементов игры может запутать игроков, а визуальный стиль проекта скорее подходит для мобильных игр с простыми правилами. В то же время, Александр Горбаченко, директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, подчеркнул, что «Father of Cthulhu» обладает интересными механиками и нестандартным сюжетом, что может стать сильной стороной проекта, особенно для молодёжной аудитории.