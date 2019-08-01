В России разработают модульное огнестрельное оружие

Разработку уже запатентовали. В оружии можно будет заменять ствол, чтобы иметь возможность использовать разные калибры, личинки затвора и магазина, спусковой механизм. Ствол, например, можно будет заменить без использования специальных инструментов.

ЦНИИточмаш уверяет, что оружию обеспечат надёжное базирование всех модулей, располагаемых на каркасе.

Такие оружия уже существуют в мире. Наиболее похож на российский запатентованный образец немецкий охотничий карабин Mauser М03. Но, по информации пресс-службы ЦНИИточмаш, у него есть серьёзные недостатки.

Задача предприятия — устранить подобные недостатки, повысить эргономические качества оружия и его эксплуатационную надёжность.