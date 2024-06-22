В России разработают улучшенные датчики давления к 2026 году

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова, входящее в состав Роскосмоса, планирует разработать новые датчики давления к 2026 году с значительно улучшенными характеристиками. Эти устройства будут способны выдерживать большие нагрузки и обеспечивать стабильность измеряемых параметров, что существенно повысит точность их работы. Об этом сообщил Алексей Аистов, советник генерального директора предприятия.

В ближайшее время НПО автоматики планирует выпустить новые микромодули для датчиков давления, которые находятся в стадии разработки. Они будут обладать улучшенными эксплуатационными характеристиками, способными справляться с высокими перегрузками, переменным давлением и перепадами. Эти датчики будут применяться в различных гидравлических системах, включая использование на кораблях и самолётах.

Аистов также отметил, что НПО автоматики активно работает над шестью большими проектами в области гражданской продукции. В частности, ведутся разработки датчиков для аграрной и дорожно-строительной техники, а также для нефтегазового сектора и морской техники. На предприятии также занимаются созданием специализированных решений для других отраслей экономики.

НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова является одним из ведущих российских предприятий, занимающихся разработкой и производством систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической отрасли. Оно также специализируется на автоматизации технологических процессов в различных промышленных секторах.