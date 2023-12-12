В России разработают «умную» дверь

Группа студентов из Чебоксарского института, являющегося филиалом Московского политехнического университета, работает над новой системой контроля доступа Dora, которая представляет собой компактное и удобное решение для умных домов и объектов любого размера. Отличие проекта заключается в том, что контроллер встроен непосредственно в дверь, что делает систему более эффективной и простой в использовании.

Ефим Воробьёв, лидер команды, подчёркивает, что их система предоставляет готовое решение для создания безопасной и удобной обстановки. Контроллер Dora способен регистрировать различные события, такие как вход, выход, нажатие на ручку и поворот ключа, а также мониторить состояние системы безопасности и предоставлять уведомления.

Магистрант института, Даниил Архангельский, отвечает за разработку встроенных систем, работая над прошивкой контроллера Dora с использованием современных технологий. Он также активно занимается документацией, патентами и подготовкой к сертификации устройства, утверждая, что их проект вызывает интерес на рынке систем безопасности, особенно в условиях ограничений иностранных производителей.

Студенты планируют выпустить программно-аппаратный комплекс на рынок для частных потребителей, производителей и застройщиков жилых и социальных объектов. Они выделяют потенциальный спрос в сегменте малого и среднего бизнеса, оценивая его в тысячи систем.