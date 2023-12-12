В России разработают «умную» дверь

В России разработают «умную» дверьС защитой от посторонних
Чебоксарские студенты разработают «умную» дверь, которую можно использовать для безопасности любых помещений
Группа студентов из Чебоксарского института, являющегося филиалом Московского политехнического университета, работает над новой системой контроля доступа Dora, которая представляет собой компактное и удобное решение для умных домов и объектов любого размера. Отличие проекта заключается в том, что контроллер встроен непосредственно в дверь, что делает систему более эффективной и простой в использовании.
Ефим Воробьёв, лидер команды, подчёркивает, что их система предоставляет готовое решение для создания безопасной и удобной обстановки. Контроллер Dora способен регистрировать различные события, такие как вход, выход, нажатие на ручку и поворот ключа, а также мониторить состояние системы безопасности и предоставлять уведомления.
Магистрант института, Даниил Архангельский, отвечает за разработку встроенных систем, работая над прошивкой контроллера Dora с использованием современных технологий. Он также активно занимается документацией, патентами и подготовкой к сертификации устройства, утверждая, что их проект вызывает интерес на рынке систем безопасности, особенно в условиях ограничений иностранных производителей.
Студенты планируют выпустить программно-аппаратный комплекс на рынок для частных потребителей, производителей и застройщиков жилых и социальных объектов. Они выделяют потенциальный спрос в сегменте малого и среднего бизнеса, оценивая его в тысячи систем.