В России разрешат оформлять ДТП по интернету

Если у участников ДТП нет разногласий по поводу её обстоятельств, они смогут самостоятельно заполнить извещение о ДТП. Его затем передадут в страховые компании.

Сейчас заполнить заявление можно только в бумажной форме. После запуска сервиса это можно будет сделать в электронном виде на портале госуслуг или с помощью мобильного приложения. Процедуру упростит тот факт, что все данные водителя будут подгружаться из личного кабинета. Нужно только их проверить.

Также онлайн будет отображаться информация о результатах рассмотрения поданных документов. Суперсервис начнут запускать в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях с ноября 2019 года.