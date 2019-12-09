В России разрешат продавать автомобили с переоформлением через интернет

Как пишет «Коммерсант», пользователи портала госуслуг смогут посмотреть на сайте параметры и историю автомобиля: количество владельцев, ограничения судебных приставов и другую информацию. Затем на том же портале можно сформировать электронный договор купли-продажи. Причём документ автоматически заполнится данными о продавце, покупателе и транспортном средстве. Для заверения договора понадобятся электронные подписи сторон. Также на основе этого документа автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником.

Сейчас при работе с бумажными договорами сотрудники ГИБДД часто сталкиваются с неправильно заполненными и с поддельными документами. Онлайн-сервис должен решить эти проблемы.

На первом этапе услуга будет доступна только физлицам. Вероятно её запуск состоится в 2020 году.