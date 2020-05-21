В России разрешили брать бытовую технику по подписке

В рамках программы по подписке предлагается бытовая техника Whirlpool, Hotpoint, Indesit и KitchenAid, сказано в пресс-релизе. Клиент может платить фиксированную сумму ежемесячно и пользоваться техникой. Постепенно он сможет выкупить её или обновиться на другую модель. По этой ссылке можно посмотреть всю доступную для подписки технику.

Сообщается, что оформить услугу можно онлайн. Никакой процентной ставки при этом нет. Кроме того, техника доставляется бесплатно в любой регион России. В стоимость большинства моделей уже входит установка и подключение. Договор на аренду можно оформить сроком на четыре года. Всё это время будет предоставляться бесплатное сервисное обслуживание. Что интересно, при заказе новой техники в конце срока договора старую модель возвращать не нужно.

Стоимость подписки стартует с 455 рублей в месяц.