В России разрешили охотиться с луком и стрелами

В сущности документ приравнивает луки к охотничьему оружию. Это значит, что на них начинают распространяться все соответствующие требования. То есть, покупать луки смогут те, кто имеет охотничий билет и разрешение на владение охотничьим оружием. Кроме того, владельцам придётся ставить оружие на учёт в Росгвардии.

В записке к законопроекту сказано, что легализация луков положительным образом скажется на развитии российской охотничьей индустрии.

Пока закон не вступил в силу, к категории «охотничьего» в России относят огнестрельное длинноствольное, пневматическое и холодное клинковое оружие.