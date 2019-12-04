В России разрешили продавать украшения в интернете

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Действующие правила продажи товаров дистанционным способом, то есть в интернете, запрещают сбыт продукции и услуг, ограниченных в свободном обороте. Раньше к ним относились и драгоценные металлы, драгоценные камни и любые изделия из них.

Однако многие ювелирные магазины работали через интернет, используя лазейки в законе. В Уголовном кодексе, например, ответственность установлена только за незаконную торговлю драгоценными металлами и камнями, но не изделиями из них.

Впрочем теперь правила продажи товаров дистанционным способом дополнили новым пунктом, который ранний запрет снимает.