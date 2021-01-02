В России разрешили проводить сделки в криптовалюте

В законе прописано, что цифровые финансовые активы (ЦФА), могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида валюты на другой. Также в документе есть определение «цифровой валюты». Она в отличие от ЦФА не имеет эмитента, то есть именно к этому виду относится биткоин. Такая валюта определяется как имущество. То есть ею можно владеть, покупать и продавать, обменивать. А вот расплачиваться криптовалютой за товары нельзя.

Сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена, то есть через банки и биржи.