Наука и технологии
Сегодня 16:31
В России разрешили проводить сделки в криптовалюте
Но средством платежа криптовалюту не признали
С 1 января в России начали регулировать использование криптовалют, в частности, разрешили проводить сделки в них. Однако средством платежа государство их так и не признало.
В законе прописано, что цифровые финансовые активы (ЦФА), могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида валюты на другой. Также в документе есть определение «цифровой валюты». Она в отличие от ЦФА не имеет эмитента, то есть именно к этому виду относится биткоин. Такая валюта определяется как имущество. То есть ею можно владеть, покупать и продавать, обменивать. А вот расплачиваться криптовалютой за товары нельзя.
Сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена, то есть через банки и биржи.