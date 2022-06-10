В России решат, допустимо ли редактировать гены эмбрионам

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что мир столкнулся с новой реальностью, которая предполагает существование серьёзных биологических угроз. Это в том числе ускоренное внедрение генетических технологий

Редактирование генома, например, позволяет излечивать те болезни, которые ранее считались неизлечимыми. Но методика связана и с множеством рисков и этических проблем. Новый закон «О биоэтике и биобезопасности» будет регулировать такие вопросы. Также он учредит государственные биоэтические комитеты. Членами таких структур могут стать медики, представители религиозных конфессий и общественных организаций, юристы, специалисты по биомедицинской этике и рядовые граждане.