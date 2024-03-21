В России решили пока не создавать отдельные войска БПЛА, в отличие от Украины

Опубликовано 21 марта 2024, 12:04
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В России решили пока не создавать отдельные войска БПЛА, в отличие от УкраиныВ этом нет нужды
В то время как Украина недавно создала отдельный род войск — силы беспилотных систем, в России пока не планируют подобных шагов. Об этом сообщил URA.RU председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«У нас несколько иное видение. Такие формирования созданы в объединениях видов Вооруженных сил и показывают высокие результаты. Работа в этом направлении продолжается», — пояснил Картаполов. По его словам, такой подход позволяет добиться более слаженной совместной работы.
Специалисты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) уже интегрированы в различные структуры российской армии. Они есть в инженерных войсках, батальоне имени П. А. Судоплатова и других военных формированиях. БПЛА используются для разведки, перевозки грузов, нанесения ударов. Они активно применяются в зоне проведения спецоперации на Украине.