В России решили пока не создавать отдельные войска БПЛА, в отличие от Украины

«У нас несколько иное видение. Такие формирования созданы в объединениях видов Вооруженных сил и показывают высокие результаты. Работа в этом направлении продолжается», — пояснил Картаполов. По его словам, такой подход позволяет добиться более слаженной совместной работы.

Специалисты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) уже интегрированы в различные структуры российской армии. Они есть в инженерных войсках, батальоне имени П. А. Судоплатова и других военных формированиях. БПЛА используются для разведки, перевозки грузов, нанесения ударов. Они активно применяются в зоне проведения спецоперации на Украине.