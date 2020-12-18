В России решили проводить предвыборную агитацию молодёжи в TikTok

Речь идёт о выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Как пишет «Медуза», это не первый подобный опыт использования TikTok. Платформу уже применяли для агитации на региональных выборах. Опыт назвали удачным.

Сообщается, что TikTok будут использовать для раскрутки слоганов кандидатов от власти. Эти слоганы будут применяться в качестве хештегов под видео.

«Медуза» также рассказала подробнее об опыте с TikTok во время региональных выборов. Оказалось, что этот инструмент использовали в кампании бывшего врио главы Пермского края. Тогда был создан аккаунт под названием «Развиваем Прикамье». Сами видео на нём не имели как такового политического содержания. Например, использовался трек в стиле «кальянного рэпа» с фразой «Развиваем Прикамье».