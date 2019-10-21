В России решили штрафовать сайты, а не блокировать их

По словам представителя ведомства, сейчас в правительстве идёт обсуждение законопроекта, который предполагает серьёзные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство в области регулирования интернета.

По мнению главы Роскомнадзора, это эффективная и более цивилизованная мера. Чиновник образно назвал её наказанием «экономическим рублём».

Он также отметил, что в современных условиях, когда в интернет-пространстве происходят бурные изменения, государственные органы должны добиваться всестороннего соблюдения локального законодательства.

Напомним, недавно глава Роскомнадзора также призвал правительства всех стран разработать общие правила регулирования интернета. Ведь существуют глобальные угрозы, в том числе киберпреступность, сетевой шпионаж и кража личных данных.