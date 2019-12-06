В России решили защитить маленькие технологические компании от поглощения крупными

По словам вице-премьера, возможности фирм-гигантов должны быть ограничены. Этот вопрос обсуждается в рамках пятого антимонопольного пакета. И он достаточно сложный.

«Там есть две ценности. Надо умудриться вырастить глобальных лидеров, а это по определению крупные компании, но так, чтобы не задавить, не скупить на рынке, я извиняюсь, вообще все, что там живёт и шевелится», — объяснил Акимов.

Закончиться проработка правил должна в течение 2020 года. Правительству предстоит очертить, что крупные фирмы могут делать, а чего нет.

Интересно, что президент Ростелекома уже выступил против этой идеи. Он считает, что небольшие стартапы наоборот должны быть заинтересованы в том, чтобы стать частью IT-гиганта и получить возможности для развития.