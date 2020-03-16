В России резко вырос спрос на доставку продуктов на дом

Данная услуга только за последние выходные показала рост в 22%. При этом важно понимать, что рост удалось показать даже несмотря на то, что еще более ранние выходные пришлись на отдых в честь 8 марта.

”По итогам прошедших выходных мы можем говорить об ускорении роста спроса на доставку продуктов. Количество заказов увеличилось на 22% по сравнению с предыдущими выходными, на 15% вырос средний чек. Показательно, что это происходит на фоне высокой базы - неделю назад отмечался Международный женский день”, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам представителей Delivery Club, большая часть роста пришлась не на тех покупателей, которые решили позаботиться о "запасах", а тех, кто просто решил сделать выбор не в пользу похода в магазин.