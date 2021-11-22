В России резко выросли мошеннические звонки с участием роботов

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В России резко выросли мошеннические звонки с участием роботовЛюди доверяют роботам больше
«Коммерсант» сообщил, что российские банки зафиксировали всплеск мошеннических звонков клиентам, при которых с жертвой общается робот.
Крупный банк рассказал журналистам, что на сегодня девять из десяти атак по телефону роботизированы. В банке из топ-20 отметили, что таких звонков примерно половина. Отмечается, что практика мошеннических атак с автоматическим обзвоном базы появилась около полугода назад, но тогда случаи были единичными.
Сейчас же многие банки внедрили голосовых помощников, и появился повод использовать таких ботов. У использования роботов для обзвона несколько преимуществ: повышение охвата жертв и низкая стоимость. Кроме того, роботам население, судя по всему, доверяет больше.
Варианты атак бывают разными. Иногда робот просит жертву ввести код из СМС, иногда — только дозванивается до абонента.
Источник: Коммерсант