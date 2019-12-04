В России резко выросло число компьютерных клубов

Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на статистику сервиса 2GIS. В период с ноября 2018 по ноябрь 2019 в 15 городах-миллионниках число компьютерных клубов выросло на 79%. Теперь их насчитывается 417 штук. Больше всего клубов, конечно, в Москве. За год число таких заведений в столице увеличилось в 2,5 раза.

Как утверждают эксперты, в 2020 году спрос на компьютерные клубы продолжит расти. Всё потому, что растёт и российский рынок киберспорта, а компьютеры довольно дорого стоят. Сооснователь сети киберспортивных арен Coliseum считает, что самыми подходящими площадками для клубов являются торговые центры. А их в стране немало.