В России резко выросло число поисковых запросов о переезде из страны

Наука и технологии
Сегодня в 21:03
1 мин.
В России резко выросло число поисковых запросов о переезде из страныПосле обращения Путина
Петербургское издание «Бумага» сравнило статистику поисковых запросов по тегам «эмиграция», «иммиграция» и «уехать из России» за последнюю неделю. Оказалось, что в ночь на 22 февраля россияне стали активно гуглить информацию про переезд.
Журналисты использовали данные Google Trends. Они показали, что скачок поисковых запросов об эмиграции вырос после выступления Владимира Путина, в конце которого он подписал указ о признании ДНР и ЛНР.
Пик популярности запросов пришёлся на промежуток с 22:00 21 февраля по 3:00 22 февраля. Чаще всего информацию искали жители Петербурга и Москвы.
Также, согласно Google Trends, выросла популярность поисковых запросов «Что происходит на Украине», «волатильность», «санкции», «Северный поток-2».
Источник: Бумага