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В России резко выросло число поисковых запросов о переезде из страны

После обращения Путина
Петербургское издание «Бумага» сравнило статистику поисковых запросов по тегам «эмиграция», «иммиграция» и «уехать из России» за последнюю неделю. Оказалось, что в ночь на 22 февраля россияне стали активно гуглить информацию про переезд.
В России резко выросло число поисковых запросов о переезде из страны

Журналисты использовали данные Google Trends. Они показали, что скачок поисковых запросов об эмиграции вырос после выступления Владимира Путина, в конце которого он подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

Пик популярности запросов пришёлся на промежуток с 22:00 21 февраля по 3:00 22 февраля. Чаще всего информацию искали жители Петербурга и Москвы.

Также, согласно Google Trends, выросла популярность поисковых запросов «Что происходит на Украине», «волатильность», «санкции», «Северный поток-2».

Источник: Бумага
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