В России резко выросло число поисковых запросов о переезде из страны

Журналисты использовали данные Google Trends. Они показали, что скачок поисковых запросов об эмиграции вырос после выступления Владимира Путина, в конце которого он подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

Пик популярности запросов пришёлся на промежуток с 22:00 21 февраля по 3:00 22 февраля. Чаще всего информацию искали жители Петербурга и Москвы.

Также, согласно Google Trends, выросла популярность поисковых запросов «Что происходит на Украине», «волатильность», «санкции», «Северный поток-2».