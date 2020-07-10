В России робот стал сотрудником МФЦ

В сообщении пресс-службы Promobot отмечается, что это первый в России случай, когда робот-двойник человека заменяет специалиста по оказанию госуслуг. Робот способен изображать эмоции: двигать глазами, бровями, губами. Он может общаться и отвечать на вопросы.

Внешность для робота создала нейросеть. Она проанализировала внешность нескольких тысяч российских женщин и сгенерировала обобщённый образ. Получилась девушка с русыми волосами и карими глазами.

Как рассказали в Promobot, исследование показало, что люди дают высокую оценку роботам. «То есть идеальная формула оказания услуг — внешность человека плюс общение по скрипту робота», — подытожили в компании.