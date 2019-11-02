Наука и технологии
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В России робот убил человека
Но виноват в этом другой человек
Следственный отдел по городу Грязи в Липецкой области сообщил, что на предприятии, выпускающем бетон и тротуарную плитку, робот-упаковщик стал причиной смерти рабочего.
Расследование проводилось в отношении мастера цеха предприятия «ЯрСтрой». Он был ответственным за безопасность работников и дал указание оператору пульта управления контролировать линию бетоноформовочной машины. Из-за отсутствия нужного ограждения для зоны работы машины оператор оказался зажат между формовочной площадкой и движущейся частью «робота-упаковщика». В результате мужчина умер.
Следствие считает, что мастер цеха нарушил требования охраны труда. Кроме того, ограждение должно было присутствовать в цехе по правилам безопасности.
Мастер свою вину признал. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направили в суд.