В России робот убил человека

Расследование проводилось в отношении мастера цеха предприятия «ЯрСтрой». Он был ответственным за безопасность работников и дал указание оператору пульта управления контролировать линию бетоноформовочной машины. Из-за отсутствия нужного ограждения для зоны работы машины оператор оказался зажат между формовочной площадкой и движущейся частью «робота-упаковщика». В результате мужчина умер.

Следствие считает, что мастер цеха нарушил требования охраны труда. Кроме того, ограждение должно было присутствовать в цехе по правилам безопасности.

Мастер свою вину признал. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направили в суд.