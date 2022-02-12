В России робота испытали как ПВО «ближней руки»

По словам Дудорова, платформа обнаруживает дроны в автоматическом режиме и поражает с помощью тех средств, которые есть на боевом стрелковом модуле. Отмечается, что такие беспилотники могут применять без связи с пунктами управления, и противодействовать таким аппаратам средствами глушения каналов управления затруднительно. Особенно опасными могут быть групповые атаки таких дронов.

Чтобы робот «Маркер» мог бороься с роем беспилотников, его оснастили радиолокационной станцией, способной распознавать воздушные цели с малой площадью рассеивания. Сам робот следит за целью оптикой и стреляет по ней из пулемёта.