В России с 1 апреля подорожает домашний интернет

Как уточняет Hi-Tech Mail.ru, новые тарифы касаются всех клиентов. Так, за домашний интернет придётся платить на 10% больше. Если, например, раньше вы платили 600 рублей в месяц, то с 1 апреля нужно будет отдавать 660 рублей. Отмечается, что некоторые клиенты уже получили соответствующее уведомление в приложении.

«Дом.ру» пояснил, что подорожание обусловлено рядом причин. Во-первых, значительная часть инфраструктуры интернет-провайдеров состоит из иностранных комплектующих и оборудования. Теперь из-за сложившейся ситуации цены на них выросли. Во-вторых, на стоимость услуг влияют затраты на строительство и модернизацию сети связи. Помимо этого, есть затраты на автоматический мониторинг сети, обслуживание линий связи и оборудования, затраты на трафик и др.

Ранее аналитики TelecomDaily провели опрос среди российских телеком-компаний и выяснили, что 88% провайдеров планируют повышение цен в 2023 году.