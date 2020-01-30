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В России с помощью государственных сайтов добывали криптовалюту
Программы для майнинга используют свободные ресурсы компьютера пользователя
Представитель ФСБ сообщил, что в 2019 году в России с помощью государственных сайтов добывали криптовалюту. Злоумышленники заражали ресурсы вредоносными программами — скрытыми майнерами.
Об этом рассказал заместитель начальника Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ. По его информации, в прошлом году стали распространены программы, захватывающие ресурсы для майнинга криптовалют. Они заняли нишу вирусов-шифровальщиков. Иногда функции майнинга добавляли и в существующее вредоносное ПО.
Скрытые майнеры, встроенные в код сайта, могут использовать до 80% свободной мощности компьютера, а посетитель ресурса при этом не будет ничего замечать. Кроме того, захват серверов крупных компаний для майнинга может существенно снизить их производительность и принести ущерб бизнесу.