В России сайты могут начать показывать видео даже при неоплаченном тарифе

По новым требованиям, такие сайты должны будут передавать видео в разрешении 480p. Помимо этого, ресурсы не смогут подгружать информацию с зарубежных сайтов и организовывать звонки и отправку аудио- и видеосообщений. Ещё на сайтах не должно быть платной информации или ссылок на неё и на любые услуги, кроме государственных.

Отмечается, что Минцифры переработало правила всё-таки с учётом интересов операторов. В МТС отметили, что видео с невысоким разрешением 480p позволят снизить нагрузку на инфраструктуру операторов.

Напомним, программу «Доступный интернет» предложил президент Владимир Путин в начале 2020 года.