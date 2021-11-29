В России сайты могут начать показывать видео даже при неоплаченном тарифе

Наука и технологии
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В России сайты могут начать показывать видео даже при неоплаченном тарифеВсё благодаря госпрограмме
Минцифры разработало новые требования к сайтам, которые входят в программу «Доступный интернет». По ней, напомним, доступ к «социально значимым ресурсам» не прекращается, даже если тариф не оплачен и на балансе 0 рублей.
По новым требованиям, такие сайты должны будут передавать видео в разрешении 480p. Помимо этого, ресурсы не смогут подгружать информацию с зарубежных сайтов и организовывать звонки и отправку аудио- и видеосообщений. Ещё на сайтах не должно быть платной информации или ссылок на неё и на любые услуги, кроме государственных.
Отмечается, что Минцифры переработало правила всё-таки с учётом интересов операторов. В МТС отметили, что видео с невысоким разрешением 480p позволят снизить нагрузку на инфраструктуру операторов.
Напомним, программу «Доступный интернет» предложил президент Владимир Путин в начале 2020 года.
Источник: РБК