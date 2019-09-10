В России счёт индивидуального предпринимателя позволили открывать онлайн

Сообщается, что сервис доступен клиентам банка с так называемым Сбербанк ID (это, по сути, логин и пароль от приложения «Сбербанк Онлайн»). По данным компании, уже 77 миллионов человек пользуются приложением .

Чтобы открыть свой ИП-счёт, понадобятся паспорт гражданина РФ, биометрический заграничный паспорт нового образца, СНИЛС и смартфон с версией Android от 5.0 и NFC. Процедура займёт меньше получаса.

Сначала нужно зайти на сайта Сбербанка в раздел «Малому бизнесу и ИП», выбрать там «Открытие и ведение счета» — пункт «Онлайн открытие счета ИП». Войти в систему нужно по Сбербанк ID. Также придётся ввести дополнительные персональные данные и приложить копии документов. После этого можно выбрать пакет услуг, заполнить анкету и заверить документы электронной подписью.