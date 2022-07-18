В России сделают легальными белых хакеров

В частности, Минцифры намерено ввести понятие bug bounty в правовое поле. Программа bug bounty предлагает белым хакерам получать вознаграждение за нахождение уязвимостей в продуктах. Если проект Минцифры воплотят в жизнь, такие выплаты станут легальными в России.

Дело в том, что сейчас понятие bug bounty в российском законодательстве никак не определено. Оно даже может быть трактовано как «неправомерный доступ к компьютерной информации» и подпасть под действие ст. 272 УК РФ.

Бизнес-консультант по безопасности Алексей Лукацкий напомнил историю админа одного из операторов связи в Обнинске, который просканировал сеть клиентов на уязвимости. За это сотрудники ФСБ схватили его и сейчас судят по ст. 274.1 за неправомерное воздействие на КИИ России.