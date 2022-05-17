В России сделают сельхозтехнику беспилотной, чтобы повысить урожайность

Предлагается применять на сельскохозяйственных угодьях беспилотное воздушное судно (БВС), чтобы контролировать водообеспечение, посев культурных растений, разнообразие почвы и распространение вредных растений. Дроны могут делать снимки в инфракрасном и визуальном спектральном диапазоне. Отмечается, что «Небосвод» позволяет увидеть то, что невозможно отследить невооружённым глазом.

Специалисты объяснили, что такой мониторинг позволяет избежать прямого контакта с землёй, а значит снизить уплотнение почвы и увеличить эффективную площадь посевов, а ещё повысить урожайность на 3-10%.

Проект уже тестируют на базе Ярославской государственной сельскохозяйственной академии совместно с компанией AGROS-Эксперт и резидентом Фонда «Сколково» научно-исследовательским центром «Аэроскрипт».