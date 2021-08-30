В России серийные преступления начнут расследовать нейросети

МВД объявило тендер на исследование технологий машинного обучения. Исполнитель должен отобрать методы для задач ведомства, а также составить перечни признаков преступлений, которые позволят «устанавливать взаимосвязи с уже имеющимися материалами и выделять из представленной информации признаки серийности преступлений».

Созданные модели должны будут распознавать тексты и извлекать из них ключевые данные, например, ФИО, пол, дату и место рождения человека, национальность, особые приметы, орудие совершения преступления и его характеристики, способ совершения преступления и геолокации. Всё это должно предоставляться человеку в виде интерактивных графиков и географической карты.

В основном планируют искать серийных грабителей, мошенников и угонщиков автомобилей. Применение машинного обучения ускорит процесс расследования.