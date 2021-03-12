В России шум научились превращать в электричество

Специалисты разработали специальную микроэлектростанцию. Такие установки можно будет размещать в выхлопных системах двигательных установок железнодорожных локомотивов, морских судов или поршневых компрессоров.

В основе установки лежит идея преобразования энергии звуковых волн в электричество. Учёные уже собрали прототип микроэлектростанции. Он состоит из полипропиленовой трубы длиной около трёх метров. Внутри неё размещена пульсационная турбина с электрогенератором. К одному концу трубы присоединяют источник шума (во время экспериментов — сабвуфер). Звуковые колебания раскручивают турбину.

Эксперименты показали, что звук мощностью около 20 Вт может раскрутить турбину до 13 тысяч оборотов в минуту. Это позволяет получить примерно 2 Вт электроэнергии.