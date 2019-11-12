В России силовикам разрешат сбивать подозрительные беспилотники

К числу таких ведомств отнесли ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардию. Пресекать полёты дронов они смогут «в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов».

Как рассказал один из авторов законопроекта, с развитием технологий угроза противоправного использования беспилотников растёт. Он предположил, что дроны могут мешать взлётам самолётов. Причём неважно, кто ими управляет — злоумышленник или просто неумелый оператор.

По заявлению замглавы Росгвардии, незаконное использование дронов в России приобрело «лавинообразный характер». А их применение на массовых мероприятиях создаёт угрозу для безопасности.