Наука и технологии
Сегодня 15:11
В России силовикам разрешат сбивать подозрительные беспилотники
Говорят, что во имя безопасности граждан
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет силовым ведомствам сбивать беспилотники, находящиеся в воздухе незаконно.
К числу таких ведомств отнесли ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардию. Пресекать полёты дронов они смогут «в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов».
Как рассказал один из авторов законопроекта, с развитием технологий угроза противоправного использования беспилотников растёт. Он предположил, что дроны могут мешать взлётам самолётов. Причём неважно, кто ими управляет — злоумышленник или просто неумелый оператор.
По заявлению замглавы Росгвардии, незаконное использование дронов в России приобрело «лавинообразный характер». А их применение на массовых мероприятиях создаёт угрозу для безопасности.