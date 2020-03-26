В России скоро начнут испытания ракетной системы нового поколения С-500

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на генерального директора «Конструкторского бюро специального машиностроения». После того, как завершатся испытания отдельных элементов С-500, начнутся испытания всей системы в целом. В частности, сейчас подходят к концу тесты пусковой установки, составных частей многофункционального локатора и локатора ПРО, оборудованного шасси для пункта боевого управления, транспортных агрегатов для радиолокационной системы дальнего обнаружения.

Напомним, на боевое дежурство зенитная ракетная система нового поколения должна встать в 2025 году. С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны России. Новинка легко объединятся с зенитными ракетными комплексами предыдущих поколений.