В России скоро начнут работать над станцией для изучения Венеры

Совет Российской академии наук по космосу предложил Роскосмосу начать реализацию проекта «Венера-Д». Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого.

РАН уже направил обращение о необходимости начать реализацию проекта и финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по нему.

Зеленый отметил: «Соответствующее обращение направлено в Роскосмос. Роскосмос над этим работает». Также он напомнил, что что Совет РАН по космосу на последнем заседании обсудил проект «Венера-Д» и предложил его к реализации.

В проекте решения Совета от 29 мая отмечалась необходимость начала финансирования первых этапов опытно-конструкторских работ. Начать финансирование эскизного проекта «Венера-Д» требуется в 2020 году, если этап технических предложений пройдет успешно.

Ранее сообщалось, что стоимость опытно-конструкторских работ составит около 17 млрд рублей. Проект будет реализовываться в сотрудничестве с NASA. Ориентировочно, миссию запустят 2029 году.