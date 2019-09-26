В России скоро появится оплата покупок лицом

Технологию Банку России поможет внедрить «Ростелеком». Об этом РБК сообщили источники на банковском рынке и в сфере телекоммуникаций. Факт разработки биометрического платёжного решения подтвердил и представитель «Ростелекома».

В целом компания создаёт технологию, которую можно будет применять не только в СБП, но и при использовании банковских карт. Главное отличие в том, что в первом случае деньги при оплате лицом будут списываться с любого банковского счёта клиента, а во втором случае — с конкретного.

Чтобы оплатить покупку до 1000 рублей, нужно будет подойти к месту проведения платежа, выбрать биометрию и посмотреть в камеру. Для оплаты более дорогих товаров придётся ввести дополнительный код.

Фото: «Коммерсантъ»