В России случайно сожгли истребитель во время ремонта

По информации издания Baza, самолёт ремонтировали в войсковой части в Наримановском районе. Рано утром он вспыхнул и полностью выгорел. Пострадавших нет.

Отмечается, что пять дней назад в этом же районе разбился такой же МиГ-29 во время планового полёта. Боекомплекта на нём не было. Истребитель упал на территории полигона Ашулук. Погиб только лётчик. Тогда эксперты предположили, что трагедия могла случиться из-за непростых метеоусловий, которые могли возникнуть из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря.

Причины возгорания МиГ-29 во время планово-ремонтных работ пока неизвестны. По мнению доктора военных наук, проблема могла заключаться не в истребителе, а техническом обеспечении, системах ремонта. Скорее всего, ремонт выполняли неквалифицированные сотрудники.