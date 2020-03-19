В России смартфоны «научат» фиксировать температуру тела человека на расстоянии

Об этом пишет издание «РИА Новости», ссылаясь на инфраструктурный центр HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ). Новый термометр-наклейку представят в России в сентябре 2020 года.

Наклейка будет дистанционно передавать данные на смартфон с помощью специального приложения. Телефон при этом должен находиться от термометра на расстоянии не более 50 метров. Устройство намерены применять в больницах и в домашних условиях.

Специалисты рассказали, что наклейка-термометр может быть особенно полезна родителям, которые контролируют состояние здоровья ребёнка. Порой температуру ему приходится измерять каждые один-два часа. Новое устройство же позволит упростить этот процесс. Оно нетоксично и безопасно для окружающей среды. Точность измерения соответствует привычному ртутному градуснику.