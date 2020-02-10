В России снимут ограничения на быстрый Wi-Fi для флагманских смартфонов

Министерство уже подготовило требования для сертификации оборудования с поддержкой Wi-Fi 6, следует из проекта. Если их утвердят, то в России можно будет использовать такое оборудование в сетях связи общего пользования.

Ранее Apple, Samsung и Huawei уже обращались в Минкомсвязь с просьбой ускорить сертификацию устройств с Wi-Fi 6. Дело в том, что технологию уже поддерживают последние iPhone и Samsung Galaxy. Однако потребители до сих пор не могут воспользоваться Wi-Fi нового стандарта из-за законодательных ограничений.

«Как только на российском рынке станет доступна поддержка стандарта на уровне законодательства и инфраструктуры, пользователи флагманских устройств смогут его использовать», — заявили в пресс-службе Samsung.

Wi-Fi 6 имеет более высокую по сравнению с предыдущим стандартом пропускную способность сети и возможность подключения большего числа пользователей. Люди смогут просматривать видео в разрешении 4K в реальном времени без потери качества или работать с базами данных без задержек в обработке.