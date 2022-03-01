Наука и технологии
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В России снова замедлили Twitter

Из-за «распространения фейков»
Роскомнадзор сообщил СМИ, что вновь начал замедлять работу Twitter в России.
В России снова замедлили Twitter

Напомним, замедление Twitter проводилось уже в 2021 году. Тогда ограничительная мера действовала несколько месяцев.

Как пишет РБК, Роскомнадзор ввёл новые ограничения «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

В ведомстве заявили, что снимут замедление, если Twitter удалит все материалы, которые не устраивают Роскомнадзор и являются запрещёнными в России.

На днях ведомство также начало замедлять Facebook. В ответ на это соцсеть сняла монетизацию и запретила размещать рекламу российским государственным СМИ. Такие же меры принял YouTube — запретил этим СМИ зарабатывать на платформе.

Источник: РБК
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