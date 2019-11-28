В России собрали первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Новый бомбардировщик уже отправили на испытания. Сообщается, что на Ту-160М установили новую систему вооружения, благодаря которой машина сможет нести перспективные крылатые ракеты и бомбы. Кроме того, бомбардировщик получил полностью новое радиоэлектронное и авиационное оборудование. Минобороны ранее сообщало, что боевая эффективность самолета Ту-160М в два раза выше, чем у его предшественника.

Воздушно-космические силы (ВКС) России должны получить более десяти модернизированных Ту-160. По слова министра обороны, случится это в 2021 году. Стоимость контракта с Минобороны составляет около 160 млрд рублей.

Недавно российский военный эксперт заявил, что модификация Ту-160М2 будет быстрее советского самолёта и сможет нести гиперзвуковые ракеты.