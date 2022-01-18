В России сократили срок карантина для заболевших COVID-19

По словам Голиковой, на 18 января 40% заболевших заражены штаммом «Омикрон» и некоторыми другими недоминирующими вариантами. Остальные являются носителями дельта-вируса. Также вице-премьер отметила, что заболеваемость растёт в 67 регионах страны. Дети чаще заболевают новым штаммом.

Голикова утверждает, что уровень коллективного иммунитета по стране равен 63,9%. При этом власти приняли решение сократить срок карантина до семи дней. Дело в том, что «основная нагрузка подъёма заболеваемости будет приходится на амбулаторную сеть». Сейчас в стране нужно дать медработникам достаточное количество СИЗ, провести обучение медперсонала, организовать отдельные зоны для приёма пациентов и установить графики дежурств врачей, а также расширить применение телемедицины.