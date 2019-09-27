В России сократилось количество учёных

Тенденцию обнаружили сотрудники Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». По их данным, в 2018 году количество россиян, занятых исследованиями и разработками, составило 682,5 тысяч человек. По сравнению с 2017 годом их число снизилось на 3,6%, а вот по сравнению с 2010 — на 7,3%.

Сокращения касаются всех категорий персонала, в том числе лаборантов. Количество кандидатов и докторов наук снизилось почти на 5 тысяч человек за период с 2010 по 2018.

Но и есть положительная динамика. Так, исследование показало, что среди учёных растёт доля молодых специалистов (с 16,2% в 2010 до 26,5% в 2018). Речь идёт об исследователях в возрасте от 30 до 39 лет.