Наука и технологии
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В России сообщили, кому можно ставить «Спутник Лайт»Это станет официальной рекомендацией
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, для чего должна использоваться вакцина «Спутник Лайт».
По словам Мурашко, ставить этот препарат можно только первично вакцинированным людям. То есть «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации. Мурашко уточнил, что соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут в субботу.
Для первой же прививки минздрав рекомендует использовать другие зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».
Ранее стало известно о дефиците «Спутника Лайт» в стране. Напомним, этот препарат отличается от «Спутника V» тем, что вводится только одной дозой. Ранее его позиционировали как альтернативу для первичной вакцинации. Теперь очевидно в СМИ перестанут писать о «Лайте» в таком ключе, и прививаться в первый раз люди должны будут стандартной двухкомпонентной вакциной.
Источник: ТАСС