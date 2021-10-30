В России сообщили, кому можно ставить «Спутник Лайт»

По словам Мурашко, ставить этот препарат можно только первично вакцинированным людям. То есть «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации. Мурашко уточнил, что соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут в субботу.

Для первой же прививки минздрав рекомендует использовать другие зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

Ранее стало известно о дефиците «Спутника Лайт» в стране. Напомним, этот препарат отличается от «Спутника V» тем, что вводится только одной дозой. Ранее его позиционировали как альтернативу для первичной вакцинации. Теперь очевидно в СМИ перестанут писать о «Лайте» в таком ключе, и прививаться в первый раз люди должны будут стандартной двухкомпонентной вакциной.