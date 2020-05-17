В России составили математические модели пика заболеваемости COVID-19 по регионам

РБК пишет, что созданы две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19. Одну разработали в компании Megaputer Intelligence, а другую — в проектном офисе по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).

Первая модель показывает, что некоторые регионы уже достигли пика заболеваемости. Это касается тех, что входят в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряда дальневосточных регионов. По оптимистичному прогнозу, в Московской области пик был достигнут 12 мая, а в Москве — 6 мая. По пессимистичному прогнозу пика в столице можно ожидать 26 мая.

Вторая модель гласит, что пик заболеваемости по России прошёл 8-9 мая.